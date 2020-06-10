Российские ученые научились сжигать алюминий в воде

Исследователи нагревали алюминиевые гранулы до температур от 250 до 400 градусов Цельсия. На выходе получается газообразный высокочистый водород, твердый оксид алюминия, и выделяется тепловая энергия, написал сайт «Мир 24».

Эти данные могут быть использованы для создания безопасных для природы энергоустановок, топливом для которых послужат металлы.