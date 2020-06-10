Российские ученые научились сжигать алюминий в воде
Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН открыли способ сжигания алюминия в воде без дополнительных химических добавок. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Исследователи нагревали алюминиевые гранулы до температур от 250 до 400 градусов Цельсия. На выходе получается газообразный высокочистый водород, твердый оксид алюминия, и выделяется тепловая энергия, написал сайт «Мир 24».
Эти данные могут быть использованы для создания безопасных для природы энергоустановок, топливом для которых послужат металлы.