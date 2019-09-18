Российские ученые научились получать спирт из газа

Водяной пар нашли у «сверхземли». А значит, мы в космосе не одни Подробнее

Как рассказали в Университете ИТМО, выходящий на поверхность вместе с добываемой нефтью попутный газ обычно просто сжигается. Ведь его сбор и транспортировка невыгодны добывающим компаниям.

«Везде, где есть нефтедобыча или стоит нефтеперерабатывающий завод, можно видеть горящий факел — это горит метан и другие попутные газы, — заявил руководитель исследования, профессор химико-биологического кластера Университета ИТМО Евгений Пидько. Его процитировал портал 78.ru.

Однако российские специалисты объединилась со своими коллегами из Нидерландов, Саудовской Аравии и других стран и поняли, как перерабатывать углеводороды в другие органические соединения. Это возможно благодаря внедрению катализа в обработку попутного газа. Его можно превращать в спирт. Чтобы это сделать, нужны дешевые и эффективные катализаторы. Их, правда, пока не создали.