Российские ученые нашли замену ИВЛ при лечении COVID-19

Больных коронавирусом можно не переводить на искусственную вентиляцию легких. Альтернативой ИВЛ ученые назвали ингаляции гелий-кислородной смесью.

Метод опробовали в больнице Коми. Об этом рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — заметил ученый.

Полученный в республиканской больнице опыт он назвал положительным. ИВЛ, пояснил Черешнев, является довольно тяжелой нагрузкой для организма. Поэтому ингаляции разогретыми до 90-95 градусов гелий-кислородными смесями значительно превосходят эту процедуру во время пневмонии на фоне COVID-19.

Аппараты, при помощи которых изначально делали ингаляции, решили усовершенствовать. Системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха микробиологи хотят разделить.

Гелий-кислородные процедуры называли полезными при коронавирусе еще в апреле. Метод применяют для лечения других заболеваний легких довольно давно.