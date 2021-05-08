Российские ученые нашли в инжире аналог антибиотиков

Группа российских исследователей обнаружила в инжире вещество, способное заменить антибиотики. Речь идет о ферменте фицине, который, ускоряет заживление ран и язв, а также ускоряет их очищение от патогенной микрофлоры.

Действие вещества опробовали на микроорганизмах и подопытных крысах. Гнойные раны у крыс заживали с фицином в полтора раза быстрее, чем обычно, сообщила доцент кафедры биофизики и биотехнологии Воронежского госуниверситета Марина Холявка, передал сайт Vesti.ru.

Холявка рассказала, что фицин разрушает бактериальные пленки на поверхности раны. В результате лекарство быстрее проникает внутрь для уничтожения бактерий.

«Фицин можно применять вместе с антибиотиками и отдельно», — уточнила специалист.

Исследованиями фицина занимаются сотрудники Воронежского госуниверситета, Казанского федерального университета и Санкт-Петербургского электротехнического университета, сказано на сайте воронежского вуза. Работа продолжается с 2017 года.

Трудности применения ферментов в медицинских целях, по словам Холявки, состоят в том, что они неустойчивы при хранении. Кроме того, трудно прогнозировать поведение фермента. Эти проблемы решают путем получения нерастворимых в воде препаратов с фицином.