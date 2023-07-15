Наука 15 июля 2023, 09:57 Российские ученые нашли способ программирования гибели раковых клеток «Известия»: российские ученые обнаружили «высокоточное оружие» против клеток рака Freepik

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Российские ученые из университета МИСИС и университета имени Н. И. Пирогова разработали новаторский метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили «Известия».

Инновационный подход основан на использовании наночастиц, нацеленных на высвобождение действующего вещества исключительно внутри раковых клеток. В рамках экспериментов ученые установили, что наночастицы реагируют на определенный баланс окисленных и восстановленных веществ внутри злокачественной клетки. Это дает возможность лекарственным препаратам точно попадать в больные клетки и создавать их управляемую гибель.

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Ранее доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков перечислил первые признаки рака желудка. По словам онколога, о болезни могут свидетельствовать желудочные кровотечения, рвота с кровью и тошнота. Также при раке желудка пациенты могут жаловаться на боль в верхней части живота, что легко можно спутать с язвой.