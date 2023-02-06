Наука 06 февраля 2023, 05:02 Российские ученые нашли способ предсказывать развитие эпидемий Ученые ТюмГУ нашли способ предсказывать развитие эпидемий Unsplash

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Ученые Тюменского государственного университета разработали математические модели для изучения инфекционных заболеваний. За основу они взяли коронавирус, сообщили в пресс-службе вуза.

Специалисты в результате своей работы получили новые инструменты для прогнозирования динамики развития эпидемий. Их модели можно использовать для оценки эффективности мер борьбы с распространением инфекции. Показатели можно рассматривать для различных групп населения. Еще разработку ученых можно применять при противодействии распространению любых инфекционных заболеваний.

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«Например, можно найти оптимальный масштаб изоляционных мероприятий. Он позволит не допустить стремительного роста заболеваемости и кризиса системы здравоохранения, и в то же время позволит экономике работать с допустимым напряжением», — отметил старший научный сотрудник исследовательской группы математической биологии Института X-BIO ТюмГУ Евгений Бурлаков.

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Ранее заведующий лабораторией геномных исследований Камиль Хафизов заявил, что в России не стоит ждать резко роста заболеваемости ковидом. Большая часть населения страны уже переболела и имеет иммунитет.