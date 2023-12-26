Наука 26 декабря 2023, 17:11 Российские ученые из СГУ разработали структуры для новой электроники — магноники

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Специалисты из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) разработали магнитные гетероструктуры для приборов, которые будут работать на принципах магноники. Об этом сообщил RT со ссылкой на Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Прибор, спроектированный на основе этой технологии, будет обладать преимуществом перед традиционной полупроводниковой электроникой. В будущем устройство сможет заменить традиционную полупроводниковую электронику.

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В исследовании говорится, что магноника открывает новые возможности для разработки биомедицинских датчиков с повышенной чувствительностью, для усовершенствования антенн и так далее.