Российские ученые из НЦМУ обнаружили механизмы, приводящие к развитию рака еще в утробе

Российские ученые «Национального центра персонализированной медицины эндокринных заболеваний» (НЦМУ) обнаружили генетические программы, которые способствуют образованию злокачественных клеток в теле человека еще на стадии эмбриона. Об этом рассказала «Газета.ru».

Эти механизмы приводят к тому, что младенец может родиться уже с опухолью — например, нейробластомой.

«В случае нейробластомы мы нашли три перехода между тремя клеточными типами. Важно понимать, что злокачественные опухоли неоднородны, они имеют в своей структуре несколько типов клеток, которые сложно друг с другом взаимодействуют. Кроме того, они способны друг в друга переходить. Часто одни клетки доминируют, и именно на них направляется химиотерапия. А остальные продолжают расселяться, путешествовать по организму, образуя метастазы», — объяснил представитель международной коллаборации НЦМУ Игорь Адамейко.

Ученые изучили эмбрионы человека на 6-12 неделях развития и обследовали выделенные изолированные клетки для понимания потенциальной активности каждой. Таким образом они выявили генетические программы и выяснили, как именно и в каких случаях происходят переходы здоровых клеток в злокачественные.