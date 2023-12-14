Наука 14 декабря 2023, 13:47 Российские ученые из института им. Эмануэля РАН подтвердили эффективность отказа от курения с помощью никпэков

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Специалисты Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН подтвердили выводы специалистов из Великобритании, что никпэки помогают бросить курить, ломая психологическую зависимость от сигарет. Об этом написал «Ридус», ссылаясь на сайт f1000research.com.

Ученые Рэйчел Меркетт, Мегин Руг и Белинда Дин считают, что никотиновая зависимость исчезает, поскольку человек перестает постоянно держать сигарету в руке. Что касается никпэков, то это пакетики для альтернативного употребления никотина.

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В свою очередь российские ученые отметили, что альтернативный способ получения никотина более безопасен для человека, поскольку его создают на основе растительного сырья без табака.