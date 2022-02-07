Российские ученые исследовали влияние пола на переносимость боли у лабораторных рыбок

Ученые из университетов России и Бразилии пришли к выводу, что самцы и самки лабораторных рыбок зебраданио (zebrafish) по-разному реагируют на боль. Об этом написала «Газета.ru».

Рыбам вводили специальный раствор, вызывающий болезненные ощущения. Ученые отметили, что реакция самок на боль была более выраженной, чем у самцов, а их реакции на стресс болью проявлялись чаще и были продолжительнее.

Этот вид рыб обладает большим генетическим сходством с человеком, поэтому служит материалом для экспериментов.

«Это значит, что такие животные, как зебраданио, — быстро размножающиеся, неприхотливые, недорогие в содержании и поэтому столь удобные для биомедицинских экспериментов рыбки — могут быть использованы для поиска и создания новых лекарственных препаратов, способных снижать болевую чувствительность с учетом половых различий», — пояснил Алан Калуев, руководитель исследования, ведущий научный сотрудник Уральского федерального университета.