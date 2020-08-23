Российские школьники открыли остров в Арктике. Помогло глобальное потепление

Остров расположен в заливе Вилькицкого у Северного острова архипелага. Его размеры составляют 410 на 200 метров, площадь — 5,6 гектара, а высота достигает 27 метров.

Географическое открытие ребята сделали дистанционно. Они заметили новый остров после обработки спутниковых снимков. Еще в июле стало понятно, что кусок суши — не мыс, а отдельный остров. Тогда лед, соединявший Северный остров с отступавшим ледником, обрушился. После этого стал виден отдельный участок.

Существование острова уже подтвердили участники экспедиции Северного флота, которые исследовали территорию в заливе Вилькицкого у Западного побережья Северного острова архипелага.

«Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие», — отметил начальник управления штаба Северного флота, полковник Сергей Чуркин.

Открытие сделали восемь школьников проектной группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска. Ученики посвятили свое открытие памяти летчика-космонавта Германа Титова, которому в 2020 году исполнилось бы 85 лет.

Ранее школьники уже делали подобные открытия после изучения космических снимков, писал «Царьград». В 2016 году ученики обнаружили остров у ледника Визе, а в 2017-м — у ледника Вилькицкий Южный. Оба находятся в районе Новой Земли. В 2019 году юные исследователи открыли остров в составе архипелага Северная Земля.