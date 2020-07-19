Российские школьники открыли остров на Новой Земле

По данным спутникового мониторинга, остров размером 410 на 200 метров образовался 9 июля после обрушения ледяной перемычки. Она соединяла Северный остров на Новой Земле с отступающим ледником Вилькицкий Южный. Вместе с оставшимся ледяным покровом высота острова достигает 27 метров, его площадь — 5,6 гектаров.

Источник фото: Русское географическое общество

Открытие сделали восемь школьников из Санкт-Петербурга, Гатчины, Якутска, Троицка, Тулы, Венева и Дедовска. Они посвятили его памяти советского космонавта Германа Титова.

В 2016–2019 годах группа школьников уже открыла три острова острова в районе Новой Земли с помощью космических снимков.

В августе–октябре вокруг Северного острова снарядят экспедицию. В ней примут участие океанологи, геодезисты, картографы и другие ученые. Участники собираются подойти и к новому островку.