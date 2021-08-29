Российские онкологи заставили человеческий мозг функционировать вне тела

Российские ученые-медики нашли необычный способ обойти химиотерапию и разработали метод, при котором мозг получает концентрированные дозы препарата, губительные для опухоли, но безопасные для органа. Речь идет о лечении агрессивного вида рака — злокачественной опухоли головного мозга.

Первая в мире подобная операция прошла в России, сообщило РИА «Новости». В операции участвовали более 20 высококлассных специалистов. Они оперировали 45-летнюю пациентку с глиобластомой. С этим недугом не справились все имеющиеся сегодня методы лечения.

В результате медики изолировали кровоснабжение головного мозга и ввели в опухоль химиотерапевтический препарат. Его дозы губительны только для раковых клеток и безопасны для окружающих тканей и органов. При этом мозг и тело продолжали функционировать.

Одним из важных этапов оперирования был тот, когда через большую бедренную вену пациентке ввели специальный баллон в нижнюю полую вену и раздули ее. Благодаря этим трем приспособлениям голову и мозг отделили от общего с телом кровотока. Далее жизнедеятельность поддерживал аппарат искусственного кровообращения.

Известно, что рак мозга сложно вылечить из-за гематоэнцефалического барьера, который не всегда пропускает стандартную противоопухолевую терапию. Новая методика позволила это обойти. Операция прошла успешно, и через пять дней пациентку перевели в обычную палату. При успешной практике в будущем этот метод станет шансом на спасение тяжелобольных пациентов.