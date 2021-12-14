Российские онкологи научились лечить пациентов с помощью 3D-печати органов

Российские хирурги-онкологи центра Блохина научились помогать пациентам с опухолями грудной клетки с помощью 3D-печати грудины и ее трансплантации. Об этом «Ридусу» рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, онколог Ренат Валиев.

«Если радикально удаляешь опухоль больших размеров, то полдела ее удалить, важно закрыть образовавшийся дефект. Если на бедре или в тазу довольно много прилежащих тканей, то в грудной клетке ни кожи, ни мышц не так много», — пояснил специалист.

Каркас грудины, который производится с помощью 3D-печати из титанового сплава, весит всего около 150 граммов. Он вживляется пациентам после удаления образования.

Врачи провели уже 13 успешных операций этим методом. Первая пациентка получила протез грудины в апреле 2020 года.

«Через неделю она уже могла ходить без какого-либо страха, что будет одышка или еще что-то. Потом она перенесла COVID-19, и никаких последствий для здоровья не было. Тогда мы поняли, что эти протезы абсолютно жизнеспособны и функциональны. И решили продолжать», — рассказал Валиев.

По словам онколога, в следующем году Минздрав будет решать вопрос о внедрении таких операций в медицинскую практику по всей России.