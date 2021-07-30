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    30 июля 2021, 13:34

    Российские офтальмологи изобрели инновационный метод восстановления «выжженных» глаз

    Полина Гребенщикова

    Офтальмологи из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (ВМедА) разработали новый метод восстановления глаз после тяжелых травм, в том числе ожогов. Об том написал «Ридус».

    Российские офтальмологи изобрели инновационный метод восстановления «выжженных» глаз

    Зону, которая подверглась химическому или термическому воздействию, ученые предложили восстанавливать клеточной культурой. После этого на пораженное место можно будет пересадить донорскую прозрачную роговицу и восстановить зрение.

    Новую технологию уже применяли на небольшом количестве добровольцев Это были пациенты с тяжелыми ожоговыми травмами глаз, которые дали официальное информированное согласие на применение новых технологий. Испытания показали хорошие результаты.