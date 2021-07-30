Российские офтальмологи изобрели инновационный метод восстановления «выжженных» глаз

Офтальмологи из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (ВМедА) разработали новый метод восстановления глаз после тяжелых травм, в том числе ожогов. Об том написал «Ридус».

Зону, которая подверглась химическому или термическому воздействию, ученые предложили восстанавливать клеточной культурой. После этого на пораженное место можно будет пересадить донорскую прозрачную роговицу и восстановить зрение.

Новую технологию уже применяли на небольшом количестве добровольцев Это были пациенты с тяжелыми ожоговыми травмами глаз, которые дали официальное информированное согласие на применение новых технологий. Испытания показали хорошие результаты.