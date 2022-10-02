Российские обсерватории нашли новый астероид, который сближается с Землей | 360°

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Общество
02 октября 2022, 13:56
ДНР и ЛНР сохранят в России статус республик с русским языком в качестве государственного
Мир
02 октября 2022, 13:55
Папа римский обратился к президентам России и Украины с призывом положить конец конфликту
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Знаменитости
02 октября 2022, 13:44
«Он был безумно добрым человеком, любил людей». Буйнов поделился воспоминаниями о Моисееве
Мир
02 октября 2022, 13:42
Названа выгода НАТО от аварий на «Северных потоках»
Наука
02 октября 2022, 13:32
Российские обсерватории нашли новый астероид, который сближается с Землей
Знаменитости
02 октября 2022, 13:23
Киркоров рассказал о роли Бориса Моисеева в его дебюте на телевидении
Важное
02 октября 2022, 13:11
Договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции
Спецоперация
02 октября 2022, 13:10
Глава ЛНР заявил о невозможности сломить русский дух
Мир
02 октября 2022, 13:04
Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие