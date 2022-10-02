Российские обсерватории нашли новый астероид, который сближается с Землей | 360°

Наука 02 октября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Viber Российские обсерватории нашли новый астероид, который сближается с Землей ИПМ имени Келдыша: диаметр нового астероида, который приближается к Земле — полкилометра NASA

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Две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37 в ночь на 1 октября. Диаметр небесного тела составляет полкилометра, сообщили в Telegram-канале института прикладной математики имени Келдыша РАН.

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН Институт прикладной математики имени Келдыша РАН

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — рассказали в институте.

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Ученые уточнили, что астероид обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. В институте подчеркнули, что в обозримом будущем опасности для Земли он представлять не будет.

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Публикацию проиллюстрировали снимками астероида, которые сделали телескоп в поселке Кочеванчик и оптический прибор Кубанского государственного университета.

Ранее сообщалось, что Китай разработает технологию защиты Земли от астероидов. Система наземного и космического базирования, над которой собирается работать КНР, будет заранее оповещать об опасных объектах. Китайские эксперты также намерены развивать технологии для предотвращения приближения этих небесных тел.

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