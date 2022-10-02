Российские обсерватории нашли новый астероид, который сближается с Землей | 360°

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Российские обсерватории нашли новый астероид, который сближается с Землей

ИПМ имени Келдыша: диаметр нового астероида, который приближается к Земле — полкилометра

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Две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37 в ночь на 1 октября. Диаметр небесного тела составляет полкилометра, сообщили в Telegram-канале института прикладной математики имени Келдыша РАН.

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — рассказали в институте.

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Ученые уточнили, что астероид обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. В институте подчеркнули, что в обозримом будущем опасности для Земли он представлять не будет.

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Публикацию проиллюстрировали снимками астероида, которые сделали телескоп в поселке Кочеванчик и оптический прибор Кубанского государственного университета.

Ранее сообщалось, что Китай разработает технологию защиты Земли от астероидов. Система наземного и космического базирования, над которой собирается работать КНР, будет заранее оповещать об опасных объектах. Китайские эксперты также намерены развивать технологии для предотвращения приближения этих небесных тел.

Космос

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