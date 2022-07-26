Российские нейробиологи научили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии

Российские ученые на базе университета «Иннополис» в Татарстане обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии. Число ложных предсказаний приступов удалось сократить вчетверо, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе университета.

Способ прогнозирования разработали специалисты из лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций Национальной технологической инициативы. Использовался алгоритм машинного обучения. В основу нового метода также легли предыдущие наработки ученых.

Уникальность новой системы, в принципе формирования обучающей выборки, пояснил профессор лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Владимир Максименко. Для нейросети представили результаты нейронной активности, содержавшие как корректные, так и ложные предсказания предыдущего алгоритма. На их основе искусственный интеллект научился исправлять ошибки.

Максименко назвал результаты исследования шагом к созданию антиэпилептических систем для человека.

«В настоящий момент коллеги получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах», — добавил ученый.