Наука 04 мая 2023, 07:30 Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС после 7 часов в открытом космосе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на МКС, проведя семь часов 11 минут в открытом космосе. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Космонавты успели подготовить шлюзовую камеру к переносу с модуля „Рассвет“ на „Науку“, пронаблюдали за перемещением шлюзовой камеры манипулятором ERA и ее пристыковкой к модулю, подключили кабели между шлюзовой камерой и „Наукой“», — перечислило ведомство.

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Выход начался в 23.01 по московскому времени. Как пояснил ТАСС, космонавты добрались до модуля «Рассвет» и подготовили шлюзовую камеру, которая была в нем с момента его запуска и пристыковки к МКС в мае 2010 года, к переносу на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Камера предназначена для работы с целевыми нагрузками.

Прокопьев и Петелин проверили состояние радиатора-теплообменника, вручную поправили положение камеры (вначале возникло «рассогласование плоскостей») и присоединили ее к «Науке». Перенос проходил с помощью манипулятора ERA, которым управлял космонавт Андрей Федяев с борта станции. Затем шлюзовую камеру плдключили к модулю.

Для Сергея Прокопьева это был пятый выход в открытый космос, для Дмитрия Петелина — третий.