Российские космонавты пожаловались на плохой сон из-за утечки в модуле

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер пожаловались на плохой сон в модуле «Звезда» Международной космической станции. Перед этим в отсеке нашли место утечки воздуха.

О некомфортном сне российские космонавты сообщили в подмосковный центр управления полетами. Переговоры транслировало NASA. Они рассказали, что 30 сентября плохо спали в каютах модуля «Звезда», где они всегда отдыхают ночью.

В конце сентября экипаж МКС зафиксировал утечку воздуха и начал искать место, откуда он выходит. Космонавты с помощью специальных приборов обследовали окна, уплотнения и клапаны. Кроме того, они дважды проверяли герметичность люков в модулях и по несколько дней находились в изоляции.

Но найти источник утечки удалось только 29 сентября. Он оказался в российском служебном модуле «Звезда». Причину снижения атмосферного давления локализуют и восстановят герметичность станции в ближайшие дни. Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, общее падение давления не представляет опасности для здоровья экипажа.

Сейчас на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди.