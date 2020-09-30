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    30 сентября 2020, 13:48

    Российские космонавты пожаловались на плохой сон из-за утечки в модуле

    Дарья Бунякова

    Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер пожаловались на плохой сон в модуле «Звезда» Международной космической станции. Перед этим в отсеке нашли место утечки воздуха.
    Российские космонавты пожаловались на плохой сон из-за утечки в модуле

    О некомфортном сне российские космонавты сообщили в подмосковный центр управления полетами. Переговоры транслировало NASA. Они рассказали, что 30 сентября плохо спали в каютах модуля «Звезда», где они всегда отдыхают ночью.

    В конце сентября экипаж МКС зафиксировал утечку воздуха и начал искать место, откуда он выходит. Космонавты с помощью специальных приборов обследовали окна, уплотнения и клапаны. Кроме того, они дважды проверяли герметичность люков в модулях и по несколько дней находились в изоляции.

    Но найти источник утечки удалось только 29 сентября. Он оказался в российском служебном модуле «Звезда». Причину снижения атмосферного давления локализуют и восстановят герметичность станции в ближайшие дни. Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, общее падение давления не представляет опасности для здоровья экипажа.

    Сейчас на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди.

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