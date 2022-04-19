Российские и американские ученые разработали альтернативу ПЦР-тестам

Ученые из российского Университета ИТМО совместно с коллегами из Университета Центральной Флориды разработали новый метод быстрой диагностики на наличие вирусов, бактерий и патогенов, который может заменить ПЦР-тесты. Об этом RT рассказали в пресс-службе ИТМО. Результаты научной работы опубликованы в журнале Chemical Communications.

ПЦР-тесты могут проводиться только в лабораториях на достаточно дорогом оборудовании и при определенном температурном режиме.

«Мы разработали ДНК-машины, которые способны без специальных приборов и нагревания выявлять нужные участки, аналиты РНК, принадлежащие определенным патогенам. ДНК-машины „подбираются к мишени“, обхватывают ее и заставляют нуклеиновую кислоту развернуться», — объяснила научный сотрудник ИТМО Дарья Горбенко.

ДНК-машинами называют искусственно созданные биологические молекулы, состоящие из фрагментов ДНК и способные выполнять ряд задач, включая определение целевых нуклеиновых кислот микроорганизмов.

Изобретение успешно показало себя в тестах на некоторых видах бактерий и вирусов. Ученые планируют на основе исследования создать компактные аппараты для тестирования, которые можно будет использовать вне лабораторий.