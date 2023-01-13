Наука 13 января 2023, 13:29 Российские геологоразведчики добыли ценные образцы полезных ископаемых со дна Тихого океана

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Российское геологоразведывательное судно «Геленджик» смогло добыть со дна Тихого океана образцы полезных ископаемых, которые в десятки раз превосходят элементы, разрабатываемые на суше. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Как показали анализы, добытые образы богаты кобальтом, никелем, марганцем, медью и железом. И, так как запасы полезных ископаемых на суше уменьшаются, сейчас идет активная работа по изучению океанических возможностей.

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«Мы стараемся пополнить минерально-сырьевую базу нашей державы. Занимаемся изучением месторождений полезных ископаемых, которые находятся на дне Мирового океана», — рассказал начальник комплексной геолого-геофизической партии научного судна «Геленджик» Борис Широкожухов.

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В настоящее время удалось обнаружить два заметных месторождения. Одно из них пока изучено мало, а о богатстве второго полезными ископаемыми можно говорить смело. Уже сейчас там обнаружили около половины элементов из таблицы Менделеева. При этом по размеру месторождение равняется приблизительно двум Московским областям, и право на его разработку есть только у России.