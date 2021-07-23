Российские футурологи рассказали, каким будет мир через 100 лет

Российские футурологи предположили, каким будет мир через 100 лет. По их мнению, на планете сохранится био- и культурное разнообразие. Человечество же сможет увеличить продолжительность жизни, преодолев старение. Об этом сообщили «Известия».

«Человек перестанет стареть и умирать от болезней, от которых умирает сейчас. Он сможет жить неограниченно долго и при этом не терять в качестве жизни. Важно, чтобы человек мог развиваться, прогрессируя как индивидуально, так и коллективно», — рассказали эксперты в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121».

Специалисты отметили, что к 2121 году человек может избавиться от потребности в сне благодаря медицине будущего. Ученые заявили, что медицина будущего будет нацелена не на избавление от болезней, а на повышение уровня здоровья.

«Хочется, чтобы мы смогли расширить это понятие и система управления здоровьем была нацелена на его сохранение и улучшение, а не только на лечение заболеваний», — рассказал сооснователь компании «Доктор рядом» Максим Чернин.

Эксперты допустили возможность того, что мегаполисы исчезнут. Вместо этого население будет равномерно распределяться по всей Земле. Кроме того, к 2121 году человечество освоит космос и начнет колонизировать другие планеты.