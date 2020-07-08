Российские физики предложили изготавливать биомаркеры из кремния

Ученые давно заинтересованы возможностями кремния. Элемент уже применяется в медицине при диагностике человеческого организма, а также при его лечении.

С помощью кремниевых биомаркеров удастся диагностировать любую патологию, в том числе злокачетвенные новообразования. Частицы кремния могут накапливаться в опухоли, а отследить химический элемент можно будет бесконтактно — с помощью оптической КТ.

По мнению ученых новая биомедецинская технология не несет большого вреда для организма, в отличии от нынеимеющегося способа. Сейчас в медицине используют радиоактивные частицы.

Исследование новой технологии продолжится в 2021 году в виде эксперементов на животных.