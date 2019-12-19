Российские физики научились создавать монокристалл для супербыстрых квантовых компьютеров

Новый класс материалов называется антиферромагнитным топологическим изолятором. Он поможет в создании топологического квантового компьютера и детектора темной материи. Электроны в поверхностном слое таких материалов ведут себя стабильно. Именно это свойство делает их «сверхнадежным хранилищем информации».

Физики синтезировали изолятор из марганца, висмута и теллура, отметил «Царьград». Над исследованием работали ученые из лаборатории электронной и спиновой структуры наносистем СПбГУ под руководством профессора Университета Страны Басков Евгения Чулкова. На эксперимент потратили более года.

Сначала физики предположили, что существуют монокристаллы с необычными свойствами. Потом на практике они синтезировали их в лабораторных условиях — в Техническом университете Дрездена и Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Полученный монокристалл может дать толчок в развитии физики элементарных частиц, предположили ученые. Предварительный вариант научной статьи выложили в открытом доступе еще до официального выхода исследования.