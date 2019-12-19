    19 декабря 2019, 13:48

    Российские физики научились создавать монокристалл для супербыстрых квантовых компьютеров

    Алена Макаренко

    Найден новый класс материалов, способных «ловить» темную материю. Они пригодятся для создания супербыстрых квантовых компьютеров. Это открытие сделали российские физики из Санкт-Петербургского государственного университета, сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
    Российские физики научились создавать монокристалл для супербыстрых квантовых компьютеров

    Новый класс материалов называется антиферромагнитным топологическим изолятором. Он поможет в создании топологического квантового компьютера и детектора темной материи. Электроны в поверхностном слое таких материалов ведут себя стабильно. Именно это свойство делает их «сверхнадежным хранилищем информации».

    Физики синтезировали изолятор из марганца, висмута и теллура, отметил «Царьград». Над исследованием работали ученые из лаборатории электронной и спиновой структуры наносистем СПбГУ под руководством профессора Университета Страны Басков Евгения Чулкова. На эксперимент потратили более года.

    Сначала физики предположили, что существуют монокристаллы с необычными свойствами. Потом на практике они синтезировали их в лабораторных условиях — в Техническом университете Дрездена и Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

    Полученный монокристалл может дать толчок в развитии физики элементарных частиц, предположили ученые. Предварительный вариант научной статьи выложили в открытом доступе еще до официального выхода исследования.