Российские археологи исследовали стоянку древних охотников в Приэльбрусье

Археолог Екатерина Дороничева рассказала, что навес Псытуаже нашли на территории современной Кабардино-Балкарии в 2018 году. Оказалось, что он относится к периоду так называемого эпипалеолита. Именно в эту эпоху появился человек современного типа.

По словам эксперта, таких памятников сохранилось мало, они очень важны. Именно этот период стал своего рода технологическим прорывом древнего человека: люди начали применять принципиально новые способы обработки камня, кожи и кости.

Источник фото: sciencedirect.com

Благодаря найденным на навесе Псытуаже орудиям из обсидиана (магматическая горная порода), археологи смогли сделать вывод, что эти охотники перемещались на значительные расстояния.

«Химический состав обсидиана уникален для каждого извержения. Именно в этот период обсидиан с Южного Кавказа появляется на Северном Кавказе. Так, по следам обсидиана мы узнаем, что люди перемещались на большие расстояния», — рассказала Дороничева.

Раскопки в регионе продолжаются. Археологи изучат влияние на древних людей вулканической активности, а также их адаптацию к новым условиям. Больше всего ученых интересуют периоды похолодания — именно благодаря им человеческая культура обрела новые атрибуты: одежду, жилища и многое другое.