Российские археологи исследовали стоянку древних охотников в Приэльбрусье
Археолог Екатерина Дороничева рассказала, что навес Псытуаже нашли на территории современной Кабардино-Балкарии в 2018 году. Оказалось, что он относится к периоду так называемого эпипалеолита. Именно в эту эпоху появился человек современного типа.
По словам эксперта, таких памятников сохранилось мало, они очень важны. Именно этот период стал своего рода технологическим прорывом древнего человека: люди начали применять принципиально новые способы обработки камня, кожи и кости.
Благодаря найденным на навесе Псытуаже орудиям из обсидиана (магматическая горная порода), археологи смогли сделать вывод, что эти охотники перемещались на значительные расстояния.
«Химический состав обсидиана уникален для каждого извержения. Именно в этот период обсидиан с Южного Кавказа появляется на Северном Кавказе. Так, по следам обсидиана мы узнаем, что люди перемещались на большие расстояния», — рассказала Дороничева.
Раскопки в регионе продолжаются. Археологи изучат влияние на древних людей вулканической активности, а также их адаптацию к новым условиям. Больше всего ученых интересуют периоды похолодания — именно благодаря им человеческая культура обрела новые атрибуты: одежду, жилища и многое другое.