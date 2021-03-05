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    05 марта 2021, 12:34

    Российские академики столкнулись с проблемами при закупке оборудования за рубежом

    Гора Орлов

    Российские научные сотрудники столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования. Это происходит, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную сферу.

    Российские академики столкнулись с проблемами при закупке оборудования за рубежом

    Объединенный институт высоких температур РАН на протяжении года не может закупить камеру сверхвысокого разрешения, поскольку не дает согласия на экспорт страна-производитель, поделился с РИА «Новости» заведующий лабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.

    Он сообщил, что недавно институт получил от Министерства высшего образования и науки РФ деньги на обновление приборов. Научные сотрудники собирались приобрести в числе прочего оптическую камеру сверхвысокого временного разрешения. Фемтосекундная камера способна делать снимок раз в 0,000000000000001 секунды и используется в экспериментальной физике.

    Из трех поставщиков в мире двое отказали сразу. Третий сначала согласился пройти все сложные процедуры получения экспортной лицензии, но уже год ожидает разрешения, отметил Пикуз.

    Он пояснил, что иностранное оборудование заменить аналогами очень сложно. В любом случае в российском оборудовании используется зарубежная элементная база, а штучное производство, нацеленное на локальный российский рынок, оказывается неоправданно дорогим.

    Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о внесении России в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Позднее был опубликован обширный список запрещенных к экспорту в Россию товаров.

    Комментируя составленный санкционный список, ученый заметил, что тот имеет довольно адресный характер и наверняка затронет разработчиков авиационной и космической техники, а также биотехнологов. По его мнению, введение санкций только со стороны США не должно сильно повлиять на науку. Однако если к ним присоединятся другие страны-лидеры, то проблемы в проведении исследований станут неразрешимыми.