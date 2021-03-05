Российские академики столкнулись с проблемами при закупке оборудования за рубежом

Российские научные сотрудники столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования. Это происходит, несмотря на то, что санкции США не распространяются на научную сферу.

Объединенный институт высоких температур РАН на протяжении года не может закупить камеру сверхвысокого разрешения, поскольку не дает согласия на экспорт страна-производитель, поделился с РИА «Новости» заведующий лабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.

Он сообщил, что недавно институт получил от Министерства высшего образования и науки РФ деньги на обновление приборов. Научные сотрудники собирались приобрести в числе прочего оптическую камеру сверхвысокого временного разрешения. Фемтосекундная камера способна делать снимок раз в 0,000000000000001 секунды и используется в экспериментальной физике.

Из трех поставщиков в мире двое отказали сразу. Третий сначала согласился пройти все сложные процедуры получения экспортной лицензии, но уже год ожидает разрешения, отметил Пикуз.

Он пояснил, что иностранное оборудование заменить аналогами очень сложно. В любом случае в российском оборудовании используется зарубежная элементная база, а штучное производство, нацеленное на локальный российский рынок, оказывается неоправданно дорогим.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о внесении России в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Позднее был опубликован обширный список запрещенных к экспорту в Россию товаров.

Комментируя составленный санкционный список, ученый заметил, что тот имеет довольно адресный характер и наверняка затронет разработчиков авиационной и космической техники, а также биотехнологов. По его мнению, введение санкций только со стороны США не должно сильно повлиять на науку. Однако если к ним присоединятся другие страны-лидеры, то проблемы в проведении исследований станут неразрешимыми.