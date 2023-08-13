Наука 13 августа 2023, 15:32 Российская станция «Луна-25» впервые включила научные приборы Роскосмос: на летящей станции «Луна-25» впервые включили научные приборы РИА «Новости»

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На станции «Луна-25», которая направляется к естественному спутнику Земли, впервые включили научные приборы, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Все системы миссии работают в штатном режиме, добавили там.

Представители госкорпорации уточнили, что станция продолжает перелет к Луне. Связь с ней устойчивая, а энергобаланс положительный, подчеркнули представители Роскосмоса.

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«Сегодня в полете были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук», — заявили в пресс-службе и добавили, что штатную работу всех приборов подтвердила служебная телеметрическая информация.

Ученые уже получили первые данные измерений, сделанные аппаратом. Специалисты приступили к обработке информации.

Станцию запустили 11 августа с космодрома Восточный. За процессом наблюдала школьница из Старой Руссы — туда ее пригласил глава Роскосмоса Юрий Борисов. До этого девочка обратилась к президенту Владимиру Путину — она объяснила, что хочет побывать там.