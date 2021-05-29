Россияне увидят редкое затмение Солнца впервые за 50 лет

Россияне 10 июня смогут наблюдать частичное солнечное затмение. При этом в Якутии затмение будет кольцеобразным, сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

«Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко», — процитировало астронома РИА «Новости».

При этом Угольников отметил, что в этот день на улице будет так же светло, как и всегда. Если не посмотреть на Солнце в нужный момент, то можно вовсе ничего не заметить. Максимальное затмение должно произойти в столице в 14:27.

Намного больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там ученые рассчитали 94% затмение, которое будет кольцеобразным. Это значит, что Луна не полностью закроет Солнце, даже когда их центры совпадут.

«Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», — пояснил старший научный сотрудник.

Следующее полное затмение ожидается 4 декабря. Но увидеть его можно будет только из Антарктиды.