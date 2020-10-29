Россияне увидят «голубую Луну» в выходные

Синоптики рассказали, что в этот раз естественный спутник Земли не будет светиться голубым светом, однако такое бывает.

«Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическим эффектом. <…> Частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли. <…> [Так происходит] во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо», — пояснили синоптики.

Первое полнолуние в этом месяце было 1 октября.

Свое название «голубая Луна» получила не из-за цвета, а из английской поговорки Once in a Blue Moon. Дословно она переводится: «Однажды при голубой луне», что означает редко или никогда.

В следующий раз два полнолуния будут в октябре через 19 лет.

31 января 2018 года россияне, живущие на востоке страны, могли видеть «кровавую голубую Луну» — полнолуние, которое совпало с затмением. Луна вошла в тень от Земли и окрасилась в красный цвет.