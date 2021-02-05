Россияне смогут увидеть 4 соединения планет за месяц

Россияне в феврале смогут четыре раза наблюдать соединение планет. Лучшая видимость данного астрономического явления может быть в южных регионах России, наблюдать за ним лучше в рассветном небе.

«В году происходят подобные явления достаточно часто, когда те или иные планеты находят соединение относительно Земли. Четыре соединения только в этом месяце. За год обычно происходит 19 соединений», — сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Регион для наблюдения не так важен. Но чем южнее, тем лучше, уверен ученый.

Первое за месяц соединение планет произойдет 6 февраля. Мы увидим слияние Венеры с Сатурном. Соединение двух наиболее ярких планет Солнечной системы — Венеры с Юпитером — ожидается 11 февраля, они будут находиться в интервале около 0,4 градуса (чуть меньше диаметра Луны) во время этого сближения. Меркурий с Венерой сблизятся 10 февраля в интервале около пяти градусов, Меркурий с Юпитером — 15 февраля.

Железнов считает, в настоящее время сложились неблагоприятные условия для наблюдений за планетами.

«Сейчас такая ситуация, что практически все планеты, кроме Марса и Урана, находятся около Солнца, то есть они как бы спрятались и ушли. Такое локальное явление. Даже если где-то будет прохождение, то мы его толком не увидим, потому что Солнце встает вместе с планетами. Но если есть большое желание увидеть, то надо на рассвете подняться куда-нибудь на гору, где есть открытый горизонт, на восточную сторону, и сразу перед восходом Солнца эти планеты поднимутся», — сказал Железнов.

Астрономы прогнозируют четыре затмения в 2021 году, включая одно полное солнечное и полное лунное, напомнили в Nation News. Первое лунное затмение произойдет уже 26 мая 2021 года.