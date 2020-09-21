Россияне почти 3 недели смогут наблюдать пролет МКС в ночном небе

Россияне смогут каждый день в период с 20 сентября до 10 октября наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе.

Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила на своих страницах в социальных сетях.

«Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут», — говорится в сообщении. Яркость МКС в эти моменты может достигать яркости Венеры.

К опубликованным сообщениям прикреплен график пролетов станции над Москвой и Владивостоком. Время пролетов МКС над другими российскими городами можно рассчитать на специальном портале.

Сейчас на станции работают космонавты из России Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Ранее космонавт Иван Вагнер снова опубликовал на своей странице в Instagram видео с летящей вереницей спутников. В прошлый раз космические аппараты попали в объектив космонавта, когда он вел съемку полярного сияния над Антарктидой. Тогда специалисты объяснили, что за несколько дней до съемки Вагнера компания SpaceX Илона Маска запустила очередную партию спутников проекта Starlink.