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    21 сентября 2020, 00:40

    Россияне почти 3 недели смогут наблюдать пролет МКС в ночном небе

    Валерия Шафирко

    Россияне смогут каждый день в период с 20 сентября до 10 октября наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе.

    Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила на своих страницах в социальных сетях.

    «Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут», — говорится в сообщении. Яркость МКС в эти моменты может достигать яркости Венеры.

    К опубликованным сообщениям прикреплен график пролетов станции над Москвой и Владивостоком. Время пролетов МКС над другими российскими городами можно рассчитать на специальном портале.

    Сейчас на станции работают космонавты из России Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

    Ранее космонавт Иван Вагнер снова опубликовал на своей странице в Instagram видео с летящей вереницей спутников. В прошлый раз космические аппараты попали в объектив космонавта, когда он вел съемку полярного сияния над Антарктидой. Тогда специалисты объяснили, что за несколько дней до съемки Вагнера компания SpaceX Илона Маска запустила очередную партию спутников проекта Starlink.

    Новости SMI.FM