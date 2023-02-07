Эксклюзив 07 февраля 2023, 12:12 Россиян призвали не опасаться очередного землетрясения около Курильских островов Геолог Кусонский назвал землетрясение магнитудой 5,8 у Курил обычным явлением РИА «Новости»

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В зоне геологической активности регулярно случаются землетрясения. Это нормальный, но непредсказуемый процесс. Подземные точки магнитудой 5,8, которые заметили у Курильских островов, относятся к такой категории, объяснил «360» заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ Института геофизики Уральского отделения РАН, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

«Это нормально и связано с геологической жизнью Земли. Есть зоны земной коры на Дальнем Востоке, в Турции, Японии, Америке, которые активно живут геологической жизнью», — сказал он.

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В таких регионах происходит горообразование, в отличии, например, от Урала, где геологическая активность довольно низкая, но даже там иногда что-то случается. В «подвижных» регионах, по словам специалиста, периодически наблюдают длительное затишье, а потом накапливается деформация и происходят подземные толчки. Ученые даже используют такое понятие, как повторяемые землетрясения.

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«Землетрясение — это разрядка деформаций, которые накопились, изгибы. Допустим, взять доску, начать гнуть — и вот, она деформирована. Если перегнуть, то произойдет разлом. Точно так же земная кора», — сказал Олег Кусонский.

В районах с активными сейсмическими участками деформация происходит быстрей и сильней, чем на Урале. Это, предупредил специалист, естественный процесс.

Цикличность существует, ведь на геологическую активность влияет много факторов, в том числе из космоса. Например, сейчас происходит 25-й цикл солнечной активности длиной в 11 лет, приближается его максимум. Это тоже влияет на Землю. Есть много других факторов, которые должны совпасть, чтобы что-то произошло. Однако прогнозы, по его словам, не могут быть объективными на 100%, землетрясения фиксируют по факту.

«Может быть, активность [в Турции] утихнет, может быть, усилится или станет средней. Как ведет себя земная кора, никто не знает. Того, что мы наблюдаем, настолько мало, это как молекула в океане. Земля настолько многообразная, настолько сложная», — предупредил Олег Кусонский.

Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН 7 февраля в 17:45 (09:45 по московскому времени) зафиксировал в акватории Тихого океана недалеко от Курильских островов землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился на глубине 78 километров в 107 километрах к востоку от острова Онекотан.