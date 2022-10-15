Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ | 360°

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Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ

Россия выделит МАГАТЭ 1,2 млрд евро на проект инновационных реакторов

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2023–2025 годах до 400 тысяч евро во внебюджетный фонд Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации,

Эти средства будут вложены в реализацию международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам.

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В документе указывается, что координацию российского участия в проекте возьмет на себя госкорпорации «Росатом».

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По данным госкорпорации, такой же размер ежегодных отчислений на проект был установлен в 2021–2022 годах.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на своей странице в соцсетях сообщил, что во время встречи министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой был достигнут прогресс в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Гросси опубликовал две фотографии с Кулебой, которые прокомментировал, написал «Царьград».

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