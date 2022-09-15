Россия укрепит статус главной мировой арктической державы | 360°

Все новости

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:03

Подмосковным компаниям упростят процедуру ликвидации

Мир

15 сентября 2022, 16:57

Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов»

Реклама

Происшествия

15 сентября 2022, 16:55

Число пострадавших при падении беспилотника на Ставрополье увеличилось до восьми

Власть

15 сентября 2022, 16:52

Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии

Эксклюзив

15 сентября 2022, 16:48

ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:43

Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:33

США передадут Украине передовые ракеты

Мир

15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

Наука

15 сентября 2022, 15:37

Россия укрепит статус главной мировой арктической державы

Премьер-министр Мишустин заявил, что Россия укрепит статус полярной державы

Читать 360tv в

Россия вернулась к использованию круглогодичных полярных станций на дрейфующих льдах. Сегодня из Мурманска отправится первая экспедиция ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». В настоящее время этому кораблю нет аналогов в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам экспедиции.

«На борту самодвижущейся платформы расположены 16 лабораторий. По сути, это научный центр, который оснащен современным оборудованием», — отметил Мишустин.

Реклама

Он добавил, что цель экспедиции заключается в проведении масштабных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

Реклама

«Практические результаты будущих исследований важны для реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ государственной политики в Арктике, которые утверждены президентом», — сказал премьер-министр.

Глава правительства добавил, что это знаковое событие позволит России укрепить статус главной мировой арктической державы.

Россия

Арктика

Михаил Мишустин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама