Россия укрепит статус главной мировой арктической державы | 360°

Наука 15 сентября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber Россия укрепит статус главной мировой арктической державы Премьер-министр Мишустин заявил, что Россия укрепит статус полярной державы РИА Новости

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Россия вернулась к использованию круглогодичных полярных станций на дрейфующих льдах. Сегодня из Мурманска отправится первая экспедиция ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». В настоящее время этому кораблю нет аналогов в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам экспедиции.

«На борту самодвижущейся платформы расположены 16 лабораторий. По сути, это научный центр, который оснащен современным оборудованием», — отметил Мишустин.

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Он добавил, что цель экспедиции заключается в проведении масштабных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

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«Практические результаты будущих исследований важны для реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ государственной политики в Арктике, которые утверждены президентом», — сказал премьер-министр.

Глава правительства добавил, что это знаковое событие позволит России укрепить статус главной мировой арктической державы.

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