    22 марта 2020, 05:31

    Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов

    Валерия Шафирко

    Россия создаст трехмерную карту Луны для определения места высадки российских космонавтов. Об этом рассказал РИА «Новости» директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

    Впервые с помощью стереосъемки российский орбитальный аппарат «Луна-26» создаст топографическую карту Луны.

    «На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью», — объяснил Петрукович. По его словам, высота орбиты «Луны-26» во время полета над поверхностью земного спутника составит порядка 60 километров. Космический аппарат планируется запустить с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома «Восточный» в 2024 году.

    Стереокарта позволит анализировать лунные структуры и их происхождение, заметил Петрукович. Также ученый добавил, что это обеспечение данных для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне.

    Полную карту спутника Земли планируется отснять уже за первый год полета станции с низкой круговой орбиты, требующей периодической корректировки. Далее аппарат переведут на эллиптическую орбиту — она будет устойчива следующие 30 лет. Это позволит вести различные исследования Луны. Всего планируется получать до 40 Гб данных ежедневно.