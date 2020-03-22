Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов

Впервые с помощью стереосъемки российский орбитальный аппарат «Луна-26» создаст топографическую карту Луны.

«На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью», — объяснил Петрукович. По его словам, высота орбиты «Луны-26» во время полета над поверхностью земного спутника составит порядка 60 километров. Космический аппарат планируется запустить с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома «Восточный» в 2024 году.

Стереокарта позволит анализировать лунные структуры и их происхождение, заметил Петрукович. Также ученый добавил, что это обеспечение данных для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне.

Полную карту спутника Земли планируется отснять уже за первый год полета станции с низкой круговой орбиты, требующей периодической корректировки. Далее аппарат переведут на эллиптическую орбиту — она будет устойчива следующие 30 лет. Это позволит вести различные исследования Луны. Всего планируется получать до 40 Гб данных ежедневно.