Россия собралась отправить к Луне ядерный буксир

Стоимость контракта на создание аванпроекта составила 4,2 миллиарда рублей. Роскосмос и петербургское конструкторское бюро «Арсенал» подписали документ 10 декабря. Все работы планируется завершить к июлю 2024 года. Согласно проекту, «Нуклон» будет предназначаться для исследования Луны, а также Венеры и Юпитера.

«Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса», — написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

Он добавил, что космический аппарат сможет быть потенциальным источником обеспечения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов. По словам Рогозина, для создания буксира удалось собрать голодный до побед молодой коллектив инженеров и конструкторов.

«Приступаем к этой интереснейшей работе», — заключил глава Роскосмоса.

В январе 2020 года первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич заявил о планах запустить на орбиту космический ядерный буксир. После этого началось создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ).