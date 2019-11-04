Россия перед Новым годом отправит на орбиту стеклянный шар

Россия запустит стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» за несколько дней до Нового года. Его предшественник в 2013 году столкнулся с обломком китайского спутника.

Как стало известно РИА «Новости», сферический космический аппарат будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М». Их выведет на орбиту ракета-носитель «Рокот», запуск которой запланирован на 25 декабря с космодрома Плесецк.

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Стеклянный отражатель «Блиц-М» создан в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», которая входит в структуру Роскосмоса. Аппарат позволит с высокой точностью определять орбиты геодезических и навигационных спутников, а также калибровать измерительные радиотехнические системы на орбите. Кроме того, «Блиц-М» сможет определять параметры вращения гравитационного поля Земли и поддерживать научные эксперименты.

Предыдущий сферический стеклянный спутник «Блиц» был выведен на орбиту в сентябре 2009 года. Через четыре года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С.