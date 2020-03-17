Россия отправит космический аппарат на Луну в 2021

Руководитель ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов заявил, что запуск российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021. Этот пуск станет первым после 45-летнего перерыва.

В 1974 году запустили последнюю советскую межпланетную станцию «Луна-24». С тех пор Россия не отправляла космических аппаратов на Луну.

«Название нашего аппарата „Луна-25“ продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — сообщил Митрофанов, на заседании РАН по космосу.

Для приземления выбрали два участка, один основной, другой резервный. Оба они находятся в окрестности южного полюса спутника Земли. Чтобы миссия завершилась успешно — «Луне-25» нужно совершить посадку в одном из районов, в пределах эллипса 15 на 30 километров.

После приземления, аппарат проведет анализ свойств и состава полярного грунта и исследует полярную экзосферу Луны. Ранее в этих участках посадок не было. Все мировые аппараты садились на умеренных широтах или в районе экватора.

Ранее Роскосмос пообещал к 2027 году привезти на Землю пару килограммов лунного грунта. Миссия обойдется почти в 600 миллионов рублей.