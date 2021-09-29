Россия отправит 5 космических кораблей к МКС в 2022 году

Пять российских кораблей запланировали отправить к Международной космической станции (МКС) в 2022 году. К запуску будут готовить два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса».

Согласно программе полета станции, первый запуск должен состояться 18 марта 2022 года. В этот день к МКС отправят «Союз МС-21», уточнило РИА «Новости». На борту корабля будут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Следующий запуск пройдет 21 сентября. К МКС отправят космонавта Сергея Прокопьева, а также Анну Кикину и Дмитрия Петелина. Старт корабля «Прогресс МС-19» намечен на 15 февраля, а «Прогресс МС-20» отправится в космос 3 июня. Заключительный пуск пройдет 26 октября, когда с площадки стартует «Прогресс МС-21».

В 2021 году Россия выполнила четыре запуска к МКС. В космос отправили два «Прогресса», один «Союз» и модуль «Наука». До конца года должно пройти еще четыре запуска. «Союз МС-19» стартует 5 октября с режиссером Климом Шипенко, актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Три остальных пуска намечены на 28 октября, 24 ноября и 8 декабря.