Россия начала работу над миссией на Венеру

В России начали проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д». На данный момент предстоит заключение договоров с исполнителями.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности, о венерианской программе», — сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик РАН Лев Зеленый, его процитировал ТАСС.

По мнению академика, основные направления отечественной венерианской программы будут понятны в ходе проектирования. Первым этапом исследования планеты станет отправка станции «Венера-Д». В настоящий момент заключаются договоры с исполнителями работ со структурами, входящими в Роскосмос и ИКИ РАН. Зеленый предположил, что проектирование займет около двух лет.

Венерианская программа также позволит решить проблему доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты. Однако это случится только при успешном выполнении программы посадки, исследования образцов и района посадки.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что миссии по Венере включили в проект единой государственной космической программы до 2030 года. Это «русская планета», поэтому нельзя отставать в ее изучении, заявил он.