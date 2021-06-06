Россия может запустить в космос в 2025 году четыре спутника-шара

Роскосмос в 2025 году может запустить на орбиту четыре сферических космических аппарата для калибровки наземных оптических станций. Проект также поможет разрешить задачи фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС. Спутники запустят с Восточного на ракете-носителе «Союз-2.1б» вместе с аппаратами связи «Гонец-М».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации, размещенные на сайте госзакупок. Два спутника «Блиц-М2» и столько же аппаратов «ГЛАСС» запустят на орбиту высотой две тысячи и 5,1 тысяч километров соответственно.

Ранее Роскосмос уже выводил аналогичные объекты. В 2009 году был запущен «Блиц», который в 2013 году столкнулся с обломками китайского метеорологического спутника Fengyun-1С.

В 2019 году в космос должны были доставить «Блиц-м», но он не отделился от разгонного блока «Бриз КМ». В 2020 году была предпринята удачная попытка вывести на орбиту два спутника-шара «Блиц-М».

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что секрет рекордного числа безаварийных запусков Роскосмоса кроется в правильном подборе персонала и следовании его рекомендациям.