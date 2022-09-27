Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou | 360°

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Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou

Роскосмос: Россия и КНР подписали контракты о взаимном размещении навигационных станций

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Россия и Китай подписали контракты на размещение навигационных станций систем ГЛОНАСС и Beidou. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

Заседание Российско-китайского комитета проектов стратегического сотрудничества по спутниковой навигации прошло в режиме видеоконференции.

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«В присутствии генерального директора госкорпорации „Роскосмос“ Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня подписаны контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в Китае и китайских станций системы Beidou — в России», — отмечено в сообщении.

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Российские станции системы ГЛОНАСС могут разместить в городах Чанчунь, Урумчи и Шанхай, а китайские — в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. Одновременное использование систем ГЛОНАСС и Beidou двух стран повысит точность и надежность навигации.

По словам Борисова, Россия искренне заинтересована в расширении сотрудничества по применению навигационных станций, а также базовых технологий.

Раннее сообщалось, что санкции США против структур Роскосмоса сочли в NASA не мешающими работе МКС.

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