Роспотребнадзор анонсировал дату регистрации вакцины от «Вектора»

Центр «Вектор» отправил в Минздрав документы для регистрации разработанной его специалистами вакцины от коронавируса. В министерстве планируют завершить процесс к 15 октября.

Министерство уже приступило к регистрации препарата «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Завершение процедуры регистрации вакцины „ЭпиВакКорона“ планируется к 15 октября 2020 года», — уточнили в ведомстве.

После регистрации должны начаться исследования препарата, участие в которых примут добровольцы в возрасте от 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Еще пять тысяч взрослых добровольцев различных возрастных групп привлекут к пострегистрационным испытаниям с использованием плацебо.

Выпускать вакцину в промышленных масштабах намерены на производственной площадке центра «Вектор».

Еще один препарат — от центра Чумакова — проверят во время исследований на трех тысячах человек. Прививки добровольцам будут делать в Кирове Санкт-Петербурге и Новосибирске. Им придется провести 16 дней в изоляции в стационаре.