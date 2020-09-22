Роспотребнадзор анонсировал дату регистрации вакцины от «Вектора»
Министерство уже приступило к регистрации препарата «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Завершение процедуры регистрации вакцины „ЭпиВакКорона“ планируется к 15 октября 2020 года», — уточнили в ведомстве.
После регистрации должны начаться исследования препарата, участие в которых примут добровольцы в возрасте от 60 лет и с хроническими заболеваниями.
Еще пять тысяч взрослых добровольцев различных возрастных групп привлекут к пострегистрационным испытаниям с использованием плацебо.
Выпускать вакцину в промышленных масштабах намерены на производственной площадке центра «Вектор».
Еще один препарат — от центра Чумакова — проверят во время исследований на трех тысячах человек. Прививки добровольцам будут делать в Кирове Санкт-Петербурге и Новосибирске. Им придется провести 16 дней в изоляции в стационаре.