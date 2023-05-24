Наука 24 мая 2023, 10:57 Роспатент выдал два патента на изобретение средств для борьбы с клещами

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В 2023 году в России выдали два патента на изобретение средств, позволяющих бороться с клещами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспатента России рассказал RT.

Один из них направлен на борьбу с таким заболеванием, как клещевой энцефалит. Изобребретением средства займутся специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Еще один патент направлен на изобретение средства, которое позволит безопасно удалять клещей.

«Применение позволяет в экстремальных ситуациях сохранить здоровье, а возможно, и жизнь при минимальных затратах на реализацию», — отметили в комментарии к патенту.

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