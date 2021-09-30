Роспатент назвал лучшие российские изобретения XXI века

Роспатент выбрал десять лучших изобретений России ХХI века. Шесть из них связаны с медицинской сферой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Всего в список претендентов на звание лучших изобретений попали 138 запатентованных разработок. Финалистов выбирали путем открытого онлайн-голосования.

В топ изобретений попала 3Д-матриксная структура для доставки лекарственных препаратов в организм. Эту разработку создали сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова. Еще одним признанным изобретением стали липосомы с содержанием олигопептидов-фрагментов основного белка миелина для лечения рассеянного склероза. Их разработчиками являются сотрудники Минпромторга и ООО «Фармсинтез».

В список вошла разработка протеза митрального клапана сердца, магнитно-резонансный томограф для обследования конечностей и аппарат, помогающий при ходьбе.

Изобретатели из Международного научно-исследовательского центра инновационных технологий, Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и Института синтетических полимерных материалов РАН отличись созданием метода получения композиций для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей.

Способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах нашли представители «Росатома» и Российского федерального ядерного центра, передали «Аргументы и факты».

Также в список лучших попали биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена и «композиция концентрата и способа увеличения вязкости полимера».

Последнее место заняла «малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь», которую создали сотрудники Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.