Наука 07 февраля 2023, 19:19 «Роснефть» запланировала уникальную экспедицию в Белое море «Роснефть» и «Иннопрактика» обсудили будущее российской Арктики за круглым столом

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Российская Арктика — один из стратегически важных и при этом все еще малоисследованных регионов страны. Представители «Роснефти» и «Иннопрактики» поделились планами по дальнейшему изучению региона. Они обсудили этот вопрос в рамках круглого стола «Российская Арктика: комплексные научно-экологические исследования».

Ряд ученых утверждает, что нельзя недооценивать важность региона. От изменений этой местности — температуры, толщины снежного покрова и состояния морских льдов — зависит настоящее и будущее климата на всей планете.

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Кандидат технических наук, директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «НК Роснефть» Александр Пашали отметил, что мировое изучение Арктики активно ведется уже более 80 лет.

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Компания также участвует в исследовании региона. Сотрудники «Роснефти» изучают Арктику уже более 10 лет. За это время компания организовала порядка 40 научных экспедиций для биологических, гидрологических и гидрохимических исследований Арктики. Их цель — предотвратить природные катаклизмы и сохранить дикую природу.

Директор по исследованиям и разработкам Негосударственного института развития «Иннопрактика» Владимир Лакеев сказал, что изученность региона напрямую влияет на вовлеченность людей в развитие местности.

«Атласы, обобщающие экологическую информацию, собранную по результатам экспедиций Роснефти с участием „Иннопрактики“, позволяют донести информацию об экологии, о животном мире Арктики до широкого круга», — поделился он.

Пашали отметил, что в экспедициях «Роснефти» задействованы атомный и ледокольный флоты, а также авиация. Эти подразделения признаны крупнейшими в России.

Одним из проектов «Роснефти» по изучению региона стала буксировка айсбергов массой более миллиона тонн. В ходе таких исследований было изучено 90% ледников российской Арктики.

Для этих экспериментов применили высокотехнологичное отечественное оборудование. Результат такого исследования крайне важен для контроля ледовой обстановки на маршрутах Северного морского пути.

Планы на лето

В 2023 году работы по изучению регион продолжатся. Летом очередная экспедиция «Роснефти» с участием ученых направится к Белому морю.

«Этот проект станет уникальным. В его реализации используются данные наблюдений, которые 100 лет назад были проведены в Белом море», — рассказал Пашали.

По его словам, члены экспедиции повторят первые наблюдения с использованием методов того времени, и дополнить их современными. Цель этого проекта — оценить влияние различных факторов на экосистемы арктических морей.

В основе будущих экспедиций — исследования ученого Константина Дерюгина, датируемые 1922–1923 годами. Сделанные им наблюдения и современное оборудование позволят понять состояние Белого моря, и уже по отработанной схеме спрогнозировать изменения в других арктических водоемах.

Участники круглого стола отметили, что подобные комплексные исследования Арктики нужны и для ликвидации ущерба региону, накопленного в прошлые годы. Одно из решений этой задачи — микробный препарат для очистки северных морей от углеводородных загрязнений.

Его разработали сотрудники Арктического научного центра «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой». Содержащиеся в препарате естественные штаммы холодолюбивых микроорганизмов помогут с утилизацией углеводородов в приполярных широтах.