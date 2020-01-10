Роскосмос захотел изменить закон о госзакупках из-за угрозы разорения своих предприятий

Роскосмос готовит предложения об изменениях в законах о госзакупках. Они нужны, чтобы не допустить разорения некоторых входящих в него предприятий, утверждают в госкорпорации.

Речь идет о Космическом центре имени Хруничева, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации. Точнее, об иске, поданном 10 января в арбитражный суд Москвы. Роскосмос из-за действующих норм законодательства потребовал взыскать с центра 12,8 миллиарда рублей за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств по контракту.

Долг центра в марте 2019 года составлял 80 миллиардов рублей. Для его оздоровления была принята программа поддержки. На прибыль центр Хруничева выйдет, ориентировочно, в 2024 году.

«В настоящее время корпорацией подготовлены предложения по изменению законодательства, которые будут в установленном порядке рассмотрены правительством РФ. Указанные изменения позволят обеспечить соразмерность санкций допущенным исполнителями контрактов нарушениям, сохранив при этом финансовую стабильность предприятий», — сказали агентству в пресс-службе «Роскосмоса».

В новом году госкорпорация планирует совершить в два раза больше космических пусков, чем в предыдущем.