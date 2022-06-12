Роскосмос возобновил переговоры о запуске миссии «ЭкзоМарс»

Роскосмос снова начал вести переговоры с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске миссии «ЭкзоМарс». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран — участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована», — сказал гендиректор Роскосмоса в интервью ТАСС.

Он добавил, что запуск миссии возможен не раньше 2024 года. По словам Рогозина, ресурса приборов и посадочной платформы «Казачок» для «ЭкзоМарса» должно хватить для старта в намеченном году.

Глава госкорпорации отметил, что шанс положительного ответа ЕКА находится в районе 7-8%. Роскосмос рассчитывает узнать решение агентства 20-х числах июня. Также Рогозин подчеркнул, что посадочный модуль «Казачок» в любом случае вернется в Россию.

Ранее Европейское космическое агентство назвало маловероятным запуск миссии «ЭкзоМарс». Причиной назвали антироссийские санкции. На это глава Роскосмоса сказал, что Россия самостоятельно отправит исследовательскую миссию на Марс.