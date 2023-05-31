Наука 31 мая 2023, 03:03 Роскосмос уточнил сроки запуска миссии на Луну Роскосмос: запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе 2023 года Freepik

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Запуск российской автоматической станции «Луна-25» состоится в августе 2023 года, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Роскосмоса. Необходимы «дополнительные мероприятия» для стабильной работы наземных систем управления.

«Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата „Луна-25“ в августе 2023 года», — сказано в сообщении.

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В госкорпорации уточнили, что сейчас аппарат проходит финальный этап наземных испытаний — отрабатывается ключевой этап миссии — мягкая посадка на поверхность спутника Земли. Как показывает опыт, этот шаг является критичным для успеха лунной миссии. Российскому аппарату предстоит сесть в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны.

«В целях достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность Луны», — пояснили в Роскосмосе.

Ранее Роскосмос планировал запустить аппарат в середине июля с учетом астрономического «окна». «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной истории России на спутнике Земли.