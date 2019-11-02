«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»

Российские экипажи «Союзов» урежут ради американцев Подробнее

По информации агентства, контракт был расторгнут 30 октября по инициативе Роскосмоса. О причинах этого решения ничего не сообщается.

Контракт на изготовление новой легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» был подписан Роскосмосом и Центром Хруничева 25 июля 2019 года. Ракета предназначалась для выведения на орбиту спутников связи «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35. Произвести ракету должны были к середине октября 2021 года.

«Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей разных классов. В них входят легкие — «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», а также тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М».

В Роскосмосе ранее рассказали, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10», ставший убежищем космонавтом Алексея Овчинина и Ника Хейга во время аварии, доставили в штаб-квартиру госкорпорации. по словам представителя пресс-службы Роскосмоса, аппарат станет памятником.